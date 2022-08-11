Жительница Рязанской области вырастила гигантские помидоры

Плоды, выросшие на приусадебной участке женщины, достигли веса 1,3 килограмм. Фото: издательство «Пресса».

Жительница села Малинки Михайловского района Мария Гришаева вырастила гигантские помидоры. Об этом пишет издательство «Пресса».

Некоторые плоды, выросшие на приусадебной участке женщины, достигли веса 1 килограмм 366 граммов.

Мария Сергеевна рассказала, что увлеклась огородничеством около 15 лет. На ее участке растут 40 сортов и гибридов томатов. Всего 70 кустов, высаженных в теплице и открытом грунте.

«Но самым интересным для меня стало выращивание помидоров. Я сажала их всегда, но особенно сильно увлеклась примерно три года назад. Приобрела небольшую теплицу. Сначала сажала томаты из семян, продающихся в магазинах, затем заинтересовалась редкими сортами, которые заказывала у частных коллекционеров», - поделилась с журналистами Мария Гришаева.