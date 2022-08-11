В двух населенных пунктах Рязанской области на три дня отключат газ

Из-за ремонтных работ на газовых сетях голубое топливо отключат на три дня на некоторых улицах поселка Лесной Шиловского района и села Новая Пустынь. Об этом сообщает пресс-служба компании Газпром межрегионгаз Рязань.

Подача газа будет отключена с 8.00 16 августа до 17.00 18 августа по следующим адресам:

Поселок Лесной: улицы Зеленая, Комсомольская, Советская, Набережная, Новая, 1-я Парковая, 2-я Парковая, Первомайская, Пионерская, Строителей и Школьная.

Село Новая Пустынь: улицы Нижняя и Поселковая.