У водителя, спровоцировавшего ДТП, в результате которого погиб 14-летний Сереня, нашли 1,7 промилле алкоголя.

В крови водителя, спровоцировавшего ДТП под Рязанью, в результате которого погиб 14-летний подросток, нашли 1,7 промилле алкоголя. Об этом сообщает рзн. info со ссылкой на родственников скончавшегося Сергея Максимова.

По их словам, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу, чем спровоцировал страшную аварию. В его крови якобы обнаружили 1,7 промилле алкоголя, но спустя два месяца после аварии он по-прежнему находится в статусе свидетеля.

Ранее мама умершего подростка написала письмо, полное слез и ненависти: «Я прокляну каждого из рода вашего» (читать подробнее).

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