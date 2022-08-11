Малков поручил минтрансу провести полноценную пресс-конференцию на Северной окружной

Вместо реальной встречи с журналистами Вадим Решетник сделал отчет перед правительственным телеканалом.

Минтранс Рязанской области должен будет провести полноценную пресс-конференцию о реконструкции Северной окружной дороги. Такое поручение врио губернатора Павел Малков озвучил во время прямого эфира 10 августа.

Малков отметил, что на тему реконструкции поступает множество вопросов и что он сам периодически следит за работами по четырем веб-камерам, установленным на объекте.

«Попрошу минтранс провести там полноценную пресс-конференцию — не с одним СМИ, и минимум раз в два дня публиковать отчет о выполненных работах», - сказал Малков.

Под одним СМИ имеется ввиду телеканал ТКР, принадлежащий правительству Рязанской области. Соответственно, у Решетника была возможность спокойно отчитаться, не отвечая на неудобные вопросы.

«Земляные работы [на Северной окружной] почти окончены, начали делать ливневку, но на камерах выглядит это пока вязко», - признал Павел Малков во время прямой линии.