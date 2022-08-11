Рязанца, которому стало плохо в дороге, полицейские оперативно доставили в больницу

Полицейские доставили в больницу водителя, которому срочно понадобилась помощь врачей. По данным рязанского УМВД, все произошло в Клепиковском районе.

Неравнодушные рязанцы сообщили полицейским, что в деревне Верещугино на обочине небрежно припаркован автомобиль, а его водителю явно требуется медицинская помощь.

Инспекторы ДПС прибыли на место – информация подтвердилась, мужчине было очень плохо, а сам добраться до больницы он не мог. Тогда полицейские пересадили водителя в патрульный автомобиль и доставили больного в кратчайшие сроки до врачей, преодолев расстояние больше 20 км.

В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Он уже поблагодарил полицейских за неравнодушие и помощь.

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