Под Рязанью из грузовика выпали кирпичи на дорогу

В Рязанском районе на развязке около села Шумашь на дорогу из грузового авто высыпались кирпичи. Об этом «КП-Рязань» сообщили очевидцы произошедшего.

Происшествие случилось около 10.20, говорят свидетели. Грузовик поднимался по развязке, и на крутом повороте из открытого кузова на проезжую часть высыпалась часть кирпичей, которые он вез. На месте падения кирпичей оперативно установили знак «Аварийная остановка» и начали поспешно собирать выпавшее.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД пояснили, что по данному факту проводится проверка.