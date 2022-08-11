Очередной ресторан «Вкусно – точка» открыли в самом центре Рязани

Утром 10 августа в центре Рязани открылась очередная закусочная сети «Вкусно – точка». Заведение располагается в отреставрированных торговых рядах на улице Краснорядской.
Буквально днем ранее ресторан «ВиТ» открыли по адресу Куйбышевском шоссе, 29а.
Около месяца назад рязанка пожаловалась в социальных сетях, что в закусочной «Вкусно - и точка» ей в чизбургер забыли положить котлету. Посетительница фастфуда рассказала, что обнаружила отсутствие ингредиента, когда распаковала заказ дома (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!