Очередной ресторан «Вкусно – точка» открыли в самом центре Рязани

Утром 10 августа в центре Рязани открылась очередная закусочная сети «Вкусно – точка». Заведение располагается в отреставрированных торговых рядах на улице Краснорядской.

Буквально днем ранее ресторан «ВиТ» открыли по адресу Куйбышевском шоссе, 29а.

Около месяца назад рязанка пожаловалась в социальных сетях, что в закусочной «Вкусно - и точка» ей в чизбургер забыли положить котлету. Посетительница фастфуда рассказала, что обнаружила отсутствие ингредиента, когда распаковала заказ дома (читать подробнее).

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