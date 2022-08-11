У ТРЦ «Премьер» женщина на Lexus сбила 27-летнего рязанца на самокате.

Днем 10 августа на парковке торгово-развлекательного центра «Премьер» произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 33-летняя рязанка за рулем автомобиля Lexus сбила 27-летнего мужчину на самокате.

В результате дорожного происшествия пешехода с травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили травмы.

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