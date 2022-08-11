Евгений Беленецкий освободил кресло зампреда правительства Рязанской области.

Высокопоставленный чиновник правительства Рязанской области Евгений Беленецкий освободил кресло зампреда. Об этом сообщает «Новая».

По данным издания, заместитель председателя правительства написал заявление на отпуск с последующим увольнением.

Беленецкий уже сообщил об уходе своим коллегам и поблагодарил их за совместную работу.

Беленцкого назначили зампредом в июне 2019 года. До этого несколько месяцев он был министром транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Как зампред курировал сферы транспорта, строительства, ТЭК и ЖКХ, дорог.

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