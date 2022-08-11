Поезд «Пенза - Москва» будет останавливаться в Скопине с 11 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выведенный из расписания поезд №121/122, который курсировал между Пензой и Москвой, возобновит работу и начнет делать остановку с посадкой-высадкой пассажиров в Скопине Рязанской области. Как сообщает региональное правительство со ссылкой на минтранс, произойдет это 11 декабря.

«По словам министра транспорта и автодорог региона Вадима Решетника, изменения в расписание вносятся с учетом сезонности перевозок», - говорится в сообщении.

Путь поезда составляет 719 километров. В Рязанской области он ехал через Ряжск, далее через Ожерелье (Каширу) и Домодедово Московской области (с остановками), прибывал на Павелецкий вокзал столицы. Имя этому вокзалу, кстати, дал поселок Павелец в Скопинском районе. "КП-Рязань" подробно рассказывала, почему.