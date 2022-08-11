У 72-летнего «скопинского маньяка» Мохова появилась 30-летняя подруга.

Виктор Мохов – 72-летний насильник, отбывший 17-летний срок за похищение и изнасилование двух девочек, нашел себе новую подругу. Об этом сообщают Iz со ссылкой на соседа «скопинского маньяка».

«Да нормальный он [Мохов]. Бог его знает, адекватен ли. На вид вроде адекватен, а что там внутри у него, не знаю. Жена она ему или нет, не знаю, но женщина у него есть. Не девочка, ей лет 30», - сказал мужчина.

По словам соседа, Мохов ведет себя тихо, копается в огороде, никаких к нему претензий.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что Виктор Мохов вновь привлек к себе внимание полиции и Следственного комитета. «Скопинского маньяка» подозревают в укрывательстве особо тяжкого преступления – убийства (читать подробнее).

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