На базе «нулевых рейсов» троллейбуса №5 в Рязани предложили создать новый маршрут

На базе «нулевых рейсов» троллейбуса №5 в Рязани активисты stvchannel предложили создать новый маршрут. Под «нулевым рейсом» подразумевается дорога троллейбуса в депо №3.

«После закрытия депо №1 троллейбусы пятого маршрута ездят в депо №3 по довольно долгому пути. Проходит этот путь по популярному среди пассажиров направлению из центра в Дашково-Песочню», - указывают общественники.

По их мнению, так как троллейбусы, следующие в депо, пассажиров на этом участке берут крайне редко, то МУП «Управление рязанского троллейбуса» (УРТ) теряет немало пассажиров, особенно в час пик, когда большинство троллейбусов вечером едут в депо.

Примерные маршруты: Депо №3 - площадь Ленина - улица Строителей; Депо №3 - завод САМ - улица Строителей.

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