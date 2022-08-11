В 13 районах Рязанской области 11 августа отключат электричество. Список деревень и график. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 11 августа 2022 года, в 13 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более шестидесяти населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сараевский район:

- поселок Курнаевка, поселок Галинка, поселок Красная Победа, поселок Низовка, деревня Павловка — с 11:00 до 15:00.

Рыбновский район:

- село Лужки, деревня Путково — с 10:00 до 12:00;

- территория СНТ «Костино», село Чешуево — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- село Льгово, деревня Глядково, село Подвязье, поселок Новоселки, деревня Ромоданово — с 10:00 до 16:00;

- село Кораблино, деревня Богданово, деревня Юрасово — с 10:00 до 12:00.

Касимовский район:

- деревня Степаново, деревня Анемнясево — с 10:00 до 16:00;

- деревня Савино, село Перво, деревня Чинур, село Балушевы Починки, деревня Ерденево, деревня Ананьино, деревня Захарово, деревня Василево, село Толстиково, деревня Шемякино, село Бетино, деревня Сеитово, деревня Мальцево, деревня Давыдово, деревня Жданово, деревня Баишево, деревня Аксеново — с 09:00 до 16:00;

- село Ермолово — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Маньщино, деревня Новоселки, деревня Белое, деревня Култуки, деревня Сонино, деревня Ветчаны, деревня Беломутово, деревня Мосеево, село Давыдово, деревня Иванково, деревня Сергеевка — с 09:00 до 17:00;

- село Задне-Пилево — с 08:30 до 17:00.

Спасский район:

- село Торчино, деревня Агламазово, село Мжакино, село Мокрицы, село Федотьево, село Емельяновка — с 09:00 до 13:00;

- село Троице-Орловка — с 09:00 до 17:00.

Милославский район:

- село Чернава — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Елизаветино — с 09:00 до 16:00.

Захаровский район:

- деревня Городецкие Выселки, село Федоровское — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- село Горлово — с 09:00 до 17:00.

Сасовский район:

- село Агломазово — с 09:00 до 13:00.

Сапожковский район:

- село Михеи — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Шелковая — с 09:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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