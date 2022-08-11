Маньяку из поселка Шилово, надругавшемуся над 15-летней девочкой, изрезавшего ножом двух человек, предъявили обвинение, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

На основании ходатайства следователя обвиняемому избрали мера пресечения в виде заключения под стражу. Насильник уже находится в СИЗО.

Ранее СК раскрыл подробности преступлений, совершенных так называемым шиловским маньяком. По данным ведомства, все произошло вечером 7 августа в поселке Шилово.

Увидев на улице компанию из двух девушек и подростка, злодей решил изнасиловать 15-летнюю девочку. Он подошел к молодежи и внезапно несколько раз ударил ножом 17-летнего парня и 21-летнюю девушку (подробности страшной истории и фото насильника).

В настоящее время «важняки» проводят следственные и другие процессуальные действия, чтобы закрепить доказательственную базу.

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