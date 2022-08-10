Чиновники рязанского ФСС оставили ребенка-инвалида без оборудования для реабилитации

Чиновники рязанского отделения ФСС оставили ребенка-инвалида без оборудования для реабилитации. Произошло это из-за ошибки в сумме электронного сертификата, вместо 540 433 рубля указали всего лишь - 14 539 рублей 42 копейки. На эти деньги мама мальчика не могла купить необходимое техническое средство реабилитации – специальную опору, которая позволяет значительно улучшить качество жизни.

«Впоследствии в отсутствие законных оснований ФСС принял решение об отказе в выдаче электронного сертификата», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мама ребенка пожаловалась на чиновников в прокуратуру, которая заставила Фонд социального страхования сначала выдать электронный сертификат на необходимую сумму, а деньги перечислить матери мальчика на счет национального платежного инструмента.

«В связи с допущенными нарушениями прав ребенка-инвалида прокуратура Рязанской области в адрес управляющего ФСС по региону внесло представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности», - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время мальчик обеспечен техническим средством реабилитации.

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