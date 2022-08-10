Глава региона Павел Малков заявил о скором назначении министра здравоохранения

В скором времени в Рязанской области будет назначен министр здравоохранения. Об этом заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков во время прямого эфира 10 августа.

- На следующей неделе или через неделю у нас должен появиться министр здравоохранения области. И будет подготовлена и представлена программа развития системы здравоохранения, - отметил он.

Программа, по его словам, будет включать планы по строительству объектов здравоохранения и по маршрутизации. По его словам, все планы прежде будут обсуждаться в экспертном сообществе, а затем подключены главы администраций. «Мы должны соблюдать все современные стандарты здравоохранения», - отметил он. Глава региона напомнил, что сфера здравоохранения нуждается в наибольшем внимании из того, что у нас есть.

- Нельзя сказать, что через несколько месяцев ситуация кардинально изменится. Но мы точно сможем сказать, когда какие объекты появятся, когда будет выстроена маршрутизация, проработать вопросы кадрового обеспечения, - добавил он.

Напомним, 11 июля прежний министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий покинул пост. В настоящее время его обязанности исполняет Владимир Хоминец.