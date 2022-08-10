В доме «скопинского маньяка» произошло убийство

В доме Виктора Мохова, получившего известность, как «скопинский маньяк», произошло убийство. Об этом сообщает Telegram-канала «Усы Куракиной».

«На днях в доме у «скопинского маньяка» Виктора Мохова произошло убийство. Он проходит по делу свидетелем, но ничего исключать нельзя», - написано в сообщении.

При этом официального подтверждения этой информации «КП-Рязань» получить не удалось.

Напомним, 9 августа судья судебного участка №31 в Скопине Ирина Кудряшова вынесла решение об аресте Мохова на 10 суток. Проверка показала, что в 1:00 он отсутствовал по месту жительства, тогда как с 22:00 до 6:00 ему предписано быть дома.

Мохов отбыл пятнадцатилетний срок за то, что 3,5 года удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних на момент похищения девочек.