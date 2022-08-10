Гимназию №2 в Рязани откроют в 2024 году

Гимназия №2 в Рязани откроется в 2024 году. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Глава региона признался, что этот вопрос его заинтересовал, когда он узнал о том, что гимназия закрыта с 2016 года.

«И там за это время практически ничего не сделали по ремонту и реконструкции. Сейчас работы идут полным ходом, делают кровлю, до осени должны закрыть полностью контур здания, тогда уже пойдет работа внутри. Параллельно рабочие расчищают территорию», - сказал Малков.

По словам врио губернатора, в 2024 году гимназия уже откроет свои двери.

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