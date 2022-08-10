«Звездное небо» приобрели и установили на средства бюджета города. Фото: издательство «Пресса».

Световую инсталляцию «Звездное небо» в сквере Рязанского кремля временно демонтировали для ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

По данным ведомства, специалисты обследуют оборудование. Позже будет принято решение о возможности его дальнейшего использования.

Напомним, инсталляция «Звездное небо» появилась в Рязани к первому международному «Форуму древних городов» в 2018 году. Оборудование приобрели и установили на средства бюджета города.