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Общество10 августа 2022 13:23

«Звездное небо» в сквере Рязанского кремля временно демонтировали для ремонта

По данным администрации Рязани, инсталляцию обследуют специалисты
Источник:kp.ru
«Звездное небо» приобрели и установили на средства бюджета города. Фото: издательство «Пресса».

«Звездное небо» приобрели и установили на средства бюджета города. Фото: издательство «Пресса».

Световую инсталляцию «Звездное небо» в сквере Рязанского кремля временно демонтировали для ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

По данным ведомства, специалисты обследуют оборудование. Позже будет принято решение о возможности его дальнейшего использования.

Напомним, инсталляция «Звездное небо» появилась в Рязани к первому международному «Форуму древних городов» в 2018 году. Оборудование приобрели и установили на средства бюджета города.