На Куйбышевском шоссе после ДТП перевернулась «девятка»

После столкновения «девятка» перевернулась. Фото: «ДТП. Аварии. Рязань».

В Рязани на Куйбышевском шоссе у автосалона Toyota столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и «ВАЗ-2112». Информация об этом появилась в группе «ДТП. Аварии. Рязань» в «ВКонтакте».

На опубликованных очевидцами фотографиях видно, что после ДТП «девятка» перевернулась на крышу.

По предварительным данным, озвученным в пресс-службе регионального ГИБДД, в аварии никто не пострадал.