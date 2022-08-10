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Происшествия10 августа 2022 12:54

На Куйбышевском шоссе после ДТП перевернулась «девятка»

У автосалона Toyota столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и «ВАЗ-2112»
Источник:kp.ru
После столкновения «девятка» перевернулась. Фото: «ДТП. Аварии. Рязань».

После столкновения «девятка» перевернулась. Фото: «ДТП. Аварии. Рязань».

В Рязани на Куйбышевском шоссе у автосалона Toyota столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и «ВАЗ-2112». Информация об этом появилась в группе «ДТП. Аварии. Рязань» в «ВКонтакте».

На опубликованных очевидцами фотографиях видно, что после ДТП «девятка» перевернулась на крышу.

По предварительным данным, озвученным в пресс-службе регионального ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

В ДТП обошлось без пострадавших. Фото: «ДТП. Аварии. Рязань».

В ДТП обошлось без пострадавших. Фото: «ДТП. Аварии. Рязань».