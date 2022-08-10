Рязанская область помогает собрать детей в школу

Старт акции дал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Фото: «Единая Россия».

Региональное отделение партии «Единая Россия», производственно-торговый холдинг «Рельеф-Центр», сеть магазинов «Канцлер» и «Барс» запустили благотворительную акцию «Собери ребенка в школу», в рамках которой планируется собрать канцлерские товары, основные школьные принадлежности, продукцию для творчества и уроков труда к предстоящему учебному году для учащихся Донбасса и освобожденных территорий Украины.

Старт акции дал первый заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

«Посетил «Канцлер», сам выбрал и купил 25 наборов, которых хватит на целый класс. Приглашаю всех, кто хочет помочь детям, поучаствовать в акции. Она продлится до 15 августа. Присоединяйтесь!», – написал он в своих социальных сетях.

В акции примут участие активисты регионального отделения партии, члены фракции «Единой России» в Рязанской областной и городской Думе, «Молодая Гвардия», сторонники партии, крупные предприятия региона, общественные организации.

Также к ней могут присоединиться неравнодушные жители Рязани. Либо приобрести канцелярские товары в сети магазинов «Канцлер» и «Барс» и оставить их в специальных корзинах. Либо купить и передать в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д. 49А.

Основные школьные принадлежности – папка для тетрадей, тетради в мелкую клетку и в частую косую линию, плотные обложки для тетрадей и учебников, подставка для книг, закладки для книг, пенал, ручки синие, ручки с зелеными и красными чернилами, простые карандаши, ластик, точилка, линейка, папка с файлами, набор счетных палочек, веера с цифрами и буквами, дневник.

Набор для урока ИЗО – папка для урока изобразительного искусства, альбом или бумага для акварели формата А4, цветные карандаши, акварельные краски, палитра, баночка-непроливайка для воды, набор кистей для рисования, влажные и сухие салфетки, клеенка на парту, фартук, нарукавники;

Набор для урока труда – папка для труда, цветная бумага, цветной и белый картон, клей ПВА, клей-карандаш, пластилин цветной, дощечка для лепки, ножницы с закругленными концами.

НАША СПРАВКА

Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году партия распространит акцию на Донбасс и освобожденные территории Украины, чтобы они могли пойти в школы 1 сентября вместе с учениками всей России.

Партийная акция проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Новая школа». Помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей.