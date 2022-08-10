Власти выпустили бодрое видео с ремонта Северной окружной дороги.

На Северной окружной дороге в Рязани продолжается реконструкция, рабочие прокладывают магистральный участок ливневой канализации, демонтируют барьерное ограждение и снимает растительный слой. Об этом сообщил глава минтранса Вадим Решетник.

«Продолжаются работы по устройству земляного полотна на уширениях проезжей части с дальнейшей отсыпкой песчаного подстилающего слоя», - отметил министр.

По словам чиновника, в круглосуточном режиме на участок завозят песок, щебень, железобетонные изделия и трубы.

Более того, АО «Автодор» сняло бодрое видео, в котором показало, что работа не стоит на месте, а реконструкция Северной окружной дороги продолжается в активном темпе.

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