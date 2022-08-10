Наезд на 9-летнюю девочку в Рязани совершил водитель маршрутки.

Наезд на 9-летнюю девочку в Рязани совершил водитель автобуса, работающий на одном из коммерческих маршрутов общественного транспорта. Об этом говорят фотографии с места ДТП, опубликованные УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, девочка переходила дорогу по нерегулируемому переходу у дома 29 на улице Новоселов. В этот момент, примерно в 15:55, ее сбил ПАЗ под управлением 34-летнего жителя Рязани.

«В результате происшествия пешеход получила травмы и была госпитализирована», - рассказали в Госавтоинспекции.