Представитель рязанского Роспотребнадзора высказалась о возвращении коронавируса и ограничений

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Котова высказалась о ситуации с коронавирусом в регионе и возможности возвращения ограничений. Позицию ведомства она озвучила в эфире ГТРК «Ока».

«Рост заболеваемости у нас начался. Поначалу это были небольшие превышения от одной недели к другой — по 8-20%. На последней неделе превышение к предыдущему периоду составило 50%», - констатировала Ирина Николаевна.

Котова считает, что рост продолжится. При этом она заметила, что заболеваемость по-прежнему значительно ниже той, какая наблюдалась в аналогичном периоде 2021 года.

«Быть во всеоружии стоит, но ситуация не настолько критичная, чтобы принимать какие-то ограничительные меры, вводить новые ограничения. Мы должны продолжать жить, научившись правилам дезинфекции, соблюдению общественных правил и личной профилактики»

Также представительница Роспотребнадзора высказалась в том ключе, что людям из группы риска, работникам здравоохранения, образования, торговли, по-прежнему рекомендовано носить маски.

«Сегодня принимать какие-то жесткие меры в отношении того же масочного режима нет оснований, но сознательные граждане продолжают носить маски, и это очень отрадно видеть», - прокомментировала Ирина Котова.