Денис Сидоров: К закупке техники для уборки города надо подойти ответственно

Денис Сидоров.

Рязанская область получит дополнительно из госбюджета полмиллиарда рублей. Средства будут направлены на решение актуальных задач, в том числе, на закупку коммунальной техники для содержания городских улиц в чистоте и порядке. Износ оставшихся машин составляет почти 80%.

- Деньгами, пусть даже этих денег очень много, улицы города не уберешь, - говорит депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров, - нужна техника и люди, которые эту технику могут эксплуатировать. К сожалению, прошлогодний опыт закупки спецтехники для уборки города оказался крайне неудачным – закуплено было не то, часть техники оказалась не предназначена для уборки, а то, что пригодилось, очень долго ставилось на учет. Результат мы все помним – неубранные улицы города в течение всей зимы. И что самое важное – никто, по большому счету, за это не понес ответственность. Как будут осуществляться закупки на этот раз? Кто будет определять, какая техника нужна? Опять те же люди? Очевидно, что в городской администрации компетентность специалистов на очень низком уровне. Наверное, имеет смысл устроить обсуждение с привлечением настоящих специалистов и довести результат обсуждения до широкой общественности.

Федеральный центр, как у нас повелось, накачивает деньгами регионы, в которых проводятся выборы глав субъекта, тем самым поддерживая кандидатов от партии власти. Но сразу после выборов денежный поток иссякнет, накачка прекратится. А успеет ли администрация города подготовиться к зиме, закупив нужную технику – это большой вопрос. Может получиться так, что к зимнему сезону Рязань опять будет не готова, а чиновники снова не понесут за это ответственности. Халатность городской администрации уже порядком всем надоела.