Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 6:28

Рязанцев предупредили о грозах с усилением ветра 10 августа

МЧС распространило метеопредупреждение, актуальное до конца суток
Источник:kp.ru

ГУ МЧС по Рязанской области распространило метеопредупреждение, которое актуально до конца суток 10 августа. Ведомство ссылается на Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В метеопредупреждении говорится о прогнозируемых местами грозах с усилением северного ветра до 12-17 м/с.

Ранее в прогнозе на 10 августа метеорологи также сообщали о возможных грозах. На территории региона пройдут кратковременные дожди. Дневная температура — в пределах +21…+26 градусов, в Рязани не выше +23 градусов.

Утром среды до 10 часов утра в отдельных районах ожидался туман с видимостью 200-500 метров.