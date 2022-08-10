Рязанцев предупредили о грозах с усилением ветра 10 августа

ГУ МЧС по Рязанской области распространило метеопредупреждение, которое актуально до конца суток 10 августа. Ведомство ссылается на Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В метеопредупреждении говорится о прогнозируемых местами грозах с усилением северного ветра до 12-17 м/с.

Ранее в прогнозе на 10 августа метеорологи также сообщали о возможных грозах. На территории региона пройдут кратковременные дожди. Дневная температура — в пределах +21…+26 градусов, в Рязани не выше +23 градусов.

Утром среды до 10 часов утра в отдельных районах ожидался туман с видимостью 200-500 метров.