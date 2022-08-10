Житель Рязанской области, проезжая мимо озера, решил охладиться и утонул

9 августа в озере Щучье на окраине поселка Кадом Рязанской области утонул мужчина. Фото: ryazpressa.ru

9 августа в поселке Кадом Рязанской области утонул мужчина. Как сообщает издательство «Пресса», погибший — 1968 года рождения.

По информации издания, мужчина решил «охладиться» спонтанно, когда ехал на автомобиле мимо озера Щучье, расположенного на окраине райцентра. Он нырнул и из-под воды уже не показался. Попутчики сообщили об этом в полицию.

Как отметили в пресс-службе областного ГУ МЧС, тело удалось извлечь из водоема в 18:35. Для этого из Касимова вызывали водолазов.