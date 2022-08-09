Татьяна Панфилова оценила готовность школы №14 в Рязани к учебному году

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Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова 9 августа оценила готовность школы №14 к новому учебному году. Это образовательное учреждение с углубленным изучением английского языка. В сентябре сюда придут 124 первоклассника, а всего в школе №14 1171 ученик.

О своем визите Татьяна Панфилова рассказала на личной странице:

«Обсудили с директором планы по проведению капитального ремонта школы, вопросы обеспечения детей всем необходимым для учебного процесса. Порадовало, что для начальной школы приобретены не только новые комплекты учебников, но и рабочие тетради.

Оценили антитеррористическую защищенность образовательного учреждения. Кроме помещений осмотрели и прилегающую к школе территорию. В прошлом году здесь были удалены 15 аварийных деревьев. Теперь высажены молодые туи, разбиты цветники.

Администрация школы старается, чтобы дети чувствовали себя комфортно, несмотря на то, что занятия организованы в две смены. Когда созданы условия для развития каждого ребенка и педагоги находят индивидуальный подход, именно тогда школа демонстрирует хорошие показатели работы. А отличные знания детей и высокие баллы по результатам ЕГЭ – лучшая награда педагогическому коллективу», - отметила Татьяна Панфилова.