Рязанца крупно оштрафовали за размещенную в соцсети видеозапись

Рязанский областной суд 9 августа вынес приговор по делу о реабилитации нацизма. Молодой человек 1998 года рождения обвинялся в том, что опубликовал на личной странице в социальной сети видеозапись соответствующего содержания.

Обычно имена участников процесса пресс-служба суда не называет, особенно если, как в данном случае, дело рассматривается в особом порядке. Однако на сей раз личность главного фигуранта показательно раскрыта - это некто Григорий Косов.

К сожалению, конкретное содержание ролика, напротив, завуалировано. Известно лишь, что суд расценил озвученные в нем утверждения как публичное одобрение и оправдание преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. Также в видеозаписи усмотрели признаки «героизации действий фашистов, принижения значимости Победы советского народа и формирования позитивного отношения к деяниям нацистов».

Величина штрафа составила 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.