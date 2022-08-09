Экс-рядовому со штампом «склонен к предательству» предложили заменить военный билет

Бывшему рядовому, отказавшегося от участия в спецоперации на Украине и получившему за это штамп «склонен к предательству» в военный билет, предложили заменить документ. Об сообщил адвокат Максим Гребенюк, представляющий интересы Захара Кукареко.

Он рассказал, что 9 августа его доверителю позвонили из военкомата и попросили прийти с фотографиями 3х4 для замены военного билета.

«Не, ребят, так не пойдет. Хотите у нас предмет спора забрать? С таким же успехом можно было военник потерять, а потом восстановить чистеньким. А вы потом дальше будете такие клейма ставить?», - написал защитник в социальных сетях.

Адвокат уточнил, что на замену документа они согласятся только после аннулирования штампа в суде. А также заявил, что будет требовать у части компенсации морального вреда.

Напомним, что следующее заседание по иску Захара Кукареко пройдет в Рязанском военном гарнизонном суде 17 августа.