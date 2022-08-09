Детский врач и учитель потеряли 2,7 млн рублей. Мошенники активизировались в Рязани с новой силой.

Мошенники продолжают похищать сбережения рязанцев с их банковских счетов, сообщает УМВД России по Рязанской области. В последнее время они активизировались с новой силой.

Буквально на днях детский врач, доверившись звонившему «сотруднику банка», перевела ему 1 млн 705 тысяч рублей. А учительница из Рыбного точно по такой же схеме потеряла 1 млн рублей.

По обоим случаям полиция возбудила уголовные дела и ведет следствие. Однако в УМВД в очередной раз напоминают, что если вам поступил звонок от якобы сотрудников службы безопасности банка, представителей ЦБ РФ, полиции или других правоохранительных органов с предложением перевести деньги на «резервный счет», знайте, это мошенники. В таких случаях необходимо срочно прервать разговор. Не нужно называть ни данные карт, ни коды подтверждения.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102/112 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!