В Михайловском районе в ДТП с грузовиком погиб 67-летний пассажир «девятки»

Авария унесла жизнь 67-летнего пассажира. Фото: ПУВР.

9 августа в 10.45 на 21 километре автодороги «Михайлов - Скопин - Милославское» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По предварительным данным, грузовик Shaanxi под управлением 42-летнего водителя наехал на легковой автомобиль «ВАЗ-2109». В результате аварии погиб 67-летний пассажир «девятки». 38-летний водитель отечественного авто получил травмы и обратился за медицинской помощью.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, приведшие к трагедии.

По опубликованной ранее информации, ДТП произошло в районе села Поздное.