Рязанцев снова ждут дожди и хмурая погода. Прогноз на 10 августа

В среду, 10 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер ожидается северный, порывами до девяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +11... +16 градусов, днем +21... +26 градусов.

А вот по данным специалистов центра «Фобос», 9 августа температура воздуха не поднимется выше +17… +19 градусов при пасмурной погоде.

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