Рязанцам с детьми бесплатно помогут решить семейные конфликты

В Рязани состоялось торжественное подписание трехстороннего соглашения. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Во вторник, 9 августа, в библиотеке имени Горького состоялось торжественное подписание трехстороннего соглашения между Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области, «Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и «Центром семьи и детства». Таким образом, в Рязанской области, в числе первых в России, появилась бесплатная служба семейной медиации.

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова отметила, что большинство поступающих в ее адрес обращений касаются сложных бывших семейных отношений:

- После развода некоторые бывшие супруги становятся врагами, а страдают от этого дети. При общении с такими родителями я пытаюсь донести, что от их дальнейших действий зависит жизнь и судьба ребенка. Порой, бывает сложно побудить взрослых, которые когда-то были единой семьей, услышать друг друга, и в этом случае без помощи специалистов не обойтись. Мы с коллегами пришли к пониманию необходимости создания службы семейной медиации. В рамках этой службы родители смогут бесплатно получить помощь специалиста для разрешения своих семейных конфликтов, в первую очередь, тех, где затрагиваются интересы детей.

Инициативу Анжелики Евдокимовой поддержали руководитель «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ольга Путинцева и руководитель «Центра семьи и детства» Юрий Змейков. Специалисты центров будут бесплатно помогать жителям Рязанской области выходить из сложных конфликтных семейных ситуаций. Для этого они будут применять специальные технологии – медиативные.

- Самое главное для ребенка – это безопасность среды, в которой он живет. В первую очередь, детям должно быть психологически комфортно в семье, и тогда вырастает полноценная, уверенная в себе интересная личность. Если семья находится в стадии хронического конфликта, это отражается на ребенке. Участникам семейного конфликта сложно разрешить его внутри семьи, поэтому нужно обращаться за помощью к знающим специалистам. Медиативные технологии позволяют разрешить ситуацию путем привлечения третьего независимого лица, - отметила руководитель «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ольга Путинцева.

Записаться на прием можно по телефонам «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»: 77-41-42, 77-94-72. Также можно обратиться напрямую к Уполномоченному по правам ребенка Рязанской области или в «Центр семьи и детства».