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Происшествия9 августа 2022 11:36

На трассе в Рязанской области грузовик Shaanxi наехал на «девятку»

В Михайловском районе грузовик смял легковушку
Источник:kp.ru
В ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Фото: ПУВР.

В ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Фото: ПУВР.

9 августа в селе Поздное грузовик Shaanxi под управлением 42-летнего водителя наехал на автомобиль «ВАЗ-2109». Видео с последствиями аварии опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани» в «ВКонтакте».

На кадрах видно, что легковушка получила серьезные повреждения.

По данным регионального ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло в 10.45. 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ» обратился за медицинской помощью, а 67-летний пассажир данного автомобиля погиб.

Проводится проверка.