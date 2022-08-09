На трассе в Рязанской области грузовик Shaanxi наехал на «девятку»

В ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Фото: ПУВР.

9 августа в селе Поздное грузовик Shaanxi под управлением 42-летнего водителя наехал на автомобиль «ВАЗ-2109». Видео с последствиями аварии опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани» в «ВКонтакте».

На кадрах видно, что легковушка получила серьезные повреждения.

По данным регионального ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло в 10.45. 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ» обратился за медицинской помощью, а 67-летний пассажир данного автомобиля погиб.

Проводится проверка.