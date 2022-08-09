Жителям Скопина пообещали, что в городе будет остановка поезда Пенза — Москва

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник заявил о достигнутой с РЖД договоренности об остановке поездов «Пенза - Москва» в Скопине. Информация о возможных изменениях прозвучала на заседании рязанского правительства 9 августа.

Между тем все поезда, курсирующие между Пензой и Москвой, в настоящее время проезжают через Рязань и прибывают на Казанский вокзал столицы. Чтобы пустить хотя бы один из них через Скопин, путь следования придется серьезно изменить.

Когда конкретно такие перемены должны произойти, Решетник ответить не смог, но пообещал доложить об этом на следующем заседании.