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Общество9 августа 2022 10:53

Закончились сотрудники. Шиловский ЗАГС больше не принимает граждан

Из-за отсутствия сотрудников Шиловский ЗАГС не принимает граждан
Источник:kp.ru
Закончились сотрудники. Шиловский ЗАГС больше не принимает граждан. Временно, конечно.

Закончились сотрудники. Шиловский ЗАГС больше не принимает граждан. Временно, конечно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗАГС по Шиловскому району с 9 августа не принимает граждан. Причина – временное отсутствие сотрудников. Об этом сообщает главное управление ЗАГС по Рязанской области.

Местным жителям посоветовали обращаться в местный отдел МФЦ для государственной регистрации рождения и смерти.

Что касается заключения и расторжения браков, то свои обязательства ЗАГС выполнит, но только по принятым ранее заявлениям в назначенное время.

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