Закончились сотрудники. Шиловский ЗАГС больше не принимает граждан. Временно, конечно.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ЗАГС по Шиловскому району с 9 августа не принимает граждан. Причина – временное отсутствие сотрудников. Об этом сообщает главное управление ЗАГС по Рязанской области.
Местным жителям посоветовали обращаться в местный отдел МФЦ для государственной регистрации рождения и смерти.
Что касается заключения и расторжения браков, то свои обязательства ЗАГС выполнит, но только по принятым ранее заявлениям в назначенное время.
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