Наркоманы украли из подъезда дома на улице Халтурина два велосипеда

Полицейские задержали 36-летнего рязанца и его 28-летнюю подругу, подозреваемых в краже двух велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В дежурную часть обратились жильцы многоквартирного дома на улице Халтурина. Люди рассказали, что из подъезда одновременно пропали два велосипеда, которые не были никак защищены.

«Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и нашли очевидцев, которые видели пару молодых людей, уезжающих от этого дома на велосипедах. Получив описание внешности парня и девушки, оперативники установили подозреваемых», - рассказали в полиции.

На допросе молодые люди пояснили, что познакомились недавно на почве любви к синтетическим наркотикам. Сблизившись, они решили пойти на преступление, а добычу хотели продать, чтобы приобрести «синтетику».

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.