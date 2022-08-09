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Происшествия9 августа 2022 10:42

Наркоманы украли из подъезда дома на улице Халтурина два велосипеда

Добычу подозреваемые хотели продать, а на вырученные деньги купить «синтетику»
Источник:kp.ru

Полицейские задержали 36-летнего рязанца и его 28-летнюю подругу, подозреваемых в краже двух велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В дежурную часть обратились жильцы многоквартирного дома на улице Халтурина. Люди рассказали, что из подъезда одновременно пропали два велосипеда, которые не были никак защищены.

«Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и нашли очевидцев, которые видели пару молодых людей, уезжающих от этого дома на велосипедах. Получив описание внешности парня и девушки, оперативники установили подозреваемых», - рассказали в полиции.

На допросе молодые люди пояснили, что познакомились недавно на почве любви к синтетическим наркотикам. Сблизившись, они решили пойти на преступление, а добычу хотели продать, чтобы приобрести «синтетику».

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.