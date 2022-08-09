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Общество9 августа 2022 9:11

Глава региона Малков анонсировал расширение путепровода на Московском шоссе

Чиновник отметил сложность реализации проекта, но подчеркнул его необходимость
Источник:kp.ru

В понедельник, 8 августа, врио губернатора Рязанской области Павел Малков вместе с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной осмотрел ряд территорий в районе Московского шоссе, на которых ведется благоустройство.

Во время визита глава региона коснулся проблемы автомобильных заторов. Он сказал, что путепровод на стыке Московского шоссе и Первомайского проспекта необходимо расширить.

- Проект непростой, ресурсоемкий и очень сложный в организации работ, потому что там оживленное движение, - отметил Павел Викторович. - Но делать его необходимо.

Также чиновник отметил, что проектные изыскания уже начались.