Из-за грозы и града в Спасском районе обесточили ряд населенных пунктов

8 августа из-за мощного града, грозы и дождя в Спасском районе обесточили больше десяти населенных пунктов, сообщает районная администрация. К утру 9 августа в большинстве населенных пунктов электроснабжение специалисты восстановили.

«Из-за аварийного отключения электроэнергии в поселке Откормсовхоза и в селе Заречье идут работы по переключению на другую линию. Для этого до 10:00 отключили электроэнергию в части сел Кирицы и Павловка», - говорится в сообщении местной администрации.

Ранее Рязаньэнерго сообщало, где в Рязанской области отключат электричество 9 августа. Среди семи районов Спасского нет (читать подробнее).

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