Юный мотоциклист с 15-летней пассажиркой попали в ДТП в Шиловском районе.

17-летний юноша и его 15-летняя пассажирка пострадали в результате ДТП в Шиловском районе. Мотоцикл Racer, на котором они ехали по селу Желудево, столкнулся с автомобилем Mazda. Случилось это 8 августа примерно в 18:10, сообщает пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 44-летний автомобилист из Московской области. Он не предоставил преимущество проезда мотоциклу.

«Пострадавшим оказана медицинская помощь. Проводится проверка», - добавили в Госавтоинспекции.

Утром того же дня в центре Рязани 20-летний мотоциклист сбил насмерть пешехода.

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