«Химические ожоги и садоводы в масках». В СНТ «Нефтяник» обнаружили баллоны с хлороводородом. Фото: Людмила Печенкина-Строилова.

В садоводческом товариществе «Нефтяник» обнаружили три баллона с хлороводородом. Об этом сообщается в «Типичной Рязани».

«Жители СНТ почувствовали удушающие запахи хлора с примесью кислоты. Сильное слезотечение, удушающий кашель. Садоводы надели маски, организовали источник запаха… В итоге нашли три баллона с хлороводородом, один из них был вскрыт», - пишет рязанка Людмила Печенкина-Строилова.

По словам женщины, от химических ожогов пожелтели деревья и трава, а людям якобы отказали помочь ликвидировать баллоны и обработать земли.

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