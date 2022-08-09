С 9 августа в Рязани начнут перекрывать Первомайский проспект.

Днем 9 августа на Первомайском проспекте начнут опускать люки смотровых колодцев, чтобы подготовить дорогу к фрезерованию. Произойдет это на участке от остановки «Улица Вокзальная» до поворота на Михайловское шоссе, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Указанные работы предполагают и ограничение движения по одной из полос: в часы-пик рабочие будут переходить с одной стороны дороги на другую, чтобы минимизировать заторы. Утром ремонтировать Первомайский проспект будут по направлению из центра города, а вечером в противоположную сторону.

Предполагается, что ремонтные работы на Первомайском проспекте продлятся две недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!