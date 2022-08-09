В семи районах Рязанской области 9 августа отключат электричество. Список деревень и график

Во вторник, 9 августа 2022 года, в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более сорока населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рязанский район:

- деревня Глядково — с 10:00 до 16:00;

- деревня Алтухово — с 09:00 до 17:00.

Касимовский район:

- деревня Анемнясево — с 10:00 до 16:00;

- деревня Курмыш, село Бабино-Булыгино, поселок Сосновка — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Иванково, деревня Ново-Савино, деревня Сергеевка, село Воскресенье, деревня Амлешовские Выселки, деревня Алтухово, деревня Мамасево, деревня Ильино, деревня Малахово, село Давыдово, деревня Новоселки, деревня Маньщино, деревня Андроново, деревня Ветчаны, деревня Култуки, деревня Часлово, деревня Мамасево, деревня Борисково, деревня Ново-Аносово, деревня Рябиновка, деревня Гаврино, деревня Прасковьино, деревня Мосеево, деревня Сонино, деревня Беломутово — с 09:00 до 17:00;

- село Задне-Пилево — с 08:30 до 17:00.

Рыбновский район:

- поселок Глебково, деревня Сидоровка, поселок Дивово, деревня Нагорное, деревня Шишкино — с 09:00 до 16:00.

Пронский район:

- село Яблонево — с 09:00 до 17:00;

- деревня Ивашково, деревня Бриницы, деревня Дубовое, село Булычево, деревня Бакланово — с 08:00 до 13:00.

Скопинский район:

- село Вердерево — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- поселок совхоза имени Ленина — с 08:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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