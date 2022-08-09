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Общество9 августа 2022 4:22

Лейтенанта-десантника Игоря Пронина, погибшего на Украине, похоронили в Рязани

Проститься с командиром парашютно-десантного взвода пришли десятки человек
Источник:kp.ru
Лейтенанта-десантника Игоря Пронина, погибшего на Украине, похоронили в Рязани.

Лейтенанта-десантника Игоря Пронина, погибшего на Украине, похоронили в Рязани.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 августа в Рязани похоронили очередного десантника, погибшего во время спецоперации на Украине. Речь идет о гвардии лейтенанте Игоре Пронине – командире парашютно-десантного взвода в/ч 62295 (город Иваново).

Проститься с военнослужащим пришли его родные и близкие, друзья, военные и чиновники.

Днем ранее «КП-Рязань» рассказывала о церемонии прощания со страшим наводчиком гранатометного взвода мотострелкового батальона войсковой части 12721 (Брянская область) Сергее Курганове (фото с похорон).

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