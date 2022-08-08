Похоронили рязанского гранатометчика Сергея Курганова. Фото: Рязанская епархия.
В Рязанской области похоронили очередного бойца, погибшего во время спецоперации на Украине. Речь идет о старшем наводчике гранатометного взвода мотострелкового батальона войсковой части 12721 (Брянская область) Сергее Курганове.
По данным Рязанской епархии РПЦ, военнослужащий погиб еще 25 июля.
Отпевали бойца в храме Рождества Богородицы села Маково.
Появились фото с похорон рязанского гранатометчика Сергея Курганова, погибшего на Украине. Фото: Рязанская епархия.
«С родными и близкими Сергея Курганова разделили утрату жители поселка Октябрьского и всего Михайловского района», - говорится в сообщении епархии.
Похоронили Сергея Курганова на его малой родине в Михайловском районе. Фото: Рязанская епархия.
Ранее «КП-Рязань» рассказывала о похоронах начальника аппаратной взвода десантной части гвардии прапорщика Виталия Пруткова (читать подробнее).
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