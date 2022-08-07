Бани для птиц и белок появились в рязанском ЦПКиО

В ЦПКиО появились бани для пушистых и пернатых обитателей парка. Фото: «Рязанский формат».

В Рязани появились бани для птиц и белок. Искусно сделанные миниатюрные аналоги традиционных парных появились в Центральном парке культуры и отдыха. Горожане уже успели оценить нововведение – фотографии появились в группе «Рязанский формат».

В маленьких деревянных домиках есть все необходимое для отдыха: садовое кресло-качалка, скамеечка, тканевые занавески в цветочек, деревянное колесо для белок и даже вывеска «Добро пожаловать». Не забыли и про угощение для пушистых и пернатых посетителей – есть ягоды и орехи.

В деревянных домиках есть все необходимое: от скамеечек и занавесок до вывески "Добро пожаловать". Фото: «Рязанский формат».

Однако оценить новые домики успели не только горожане, но и птицы, в частности, голуби. Правда, пернатые немного неправильно прочитали вывеску и почему-то облюбовали баню для белок. А может она им просто больше понравилась.