Рязанские молодогвардейцы продолжают проводить мониторинги городских пляжей

Активисты МГЕР осмотрели Борковский карьер.

17 июля активисты МГЕР осмотрели Борковский карьер на соблюдение правил безопасности и остались довольны его состоянием.

В ходе проверки молодогвардейцами нарушений обнаружено не было. На территории места для отдыха имеется большой стенд с правилами поведения на пляже и рекомендации для оказания первой медицинской помощи. Помимо этого, присутствуют биотуалеты.

- Осмотренный нами пляж находится в надлежащем состоянии. Всё, что необходимо для безопасного отдыха присутствует, – отметила активистка Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дарья Капитанова.