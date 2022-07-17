Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 июля 2022 16:39

Рязанские молодогвардейцы продолжают проводить мониторинги городских пляжей

Активисты МГЕР осмотрели Борковский карьер
Источник:kp.ru
Активисты МГЕР осмотрели Борковский карьер.

Активисты МГЕР осмотрели Борковский карьер.

17 июля активисты МГЕР осмотрели Борковский карьер на соблюдение правил безопасности и остались довольны его состоянием.

В ходе проверки молодогвардейцами нарушений обнаружено не было. На территории места для отдыха имеется большой стенд с правилами поведения на пляже и рекомендации для оказания первой медицинской помощи. Помимо этого, присутствуют биотуалеты.

- Осмотренный нами пляж находится в надлежащем состоянии. Всё, что необходимо для безопасного отдыха присутствует, – отметила активистка Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дарья Капитанова.

Активисты МГЕР осмотрели Борковский карьер.

Активисты МГЕР осмотрели Борковский карьер.