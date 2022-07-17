Рязанский ЗАГС опубликовал подборку свадебных фотографий молодоженов.

Очередную красивую подборку фотографий молодоженов разместил Рязанский ЗАГС. Около ста новых фото размещено на официальной страничке ведомства в соцсети.

В подборку вошли фото со свадеб первой половины июля 2022 года, и почти все они прошли во Дворце Торжеств в Рязани. Абсолютное большинство пар выбрали для торжественного случая традиционные наряды, но были и те, кто выделился своим внешним видом из общей массы. Некоторые невесты надели на летнюю церемонию платья и сарафаны из натуральных тканей, в которых не так жарко. Женихи тоже решили одеться по погоде, и пришли в ЗАГС в шортах, в футболках.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.