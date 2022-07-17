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Общество17 июля 2022 15:15

Рязанский ЗАГС опубликовал подборку свадебных фотографий молодоженов

Свадьбы прошли в первой половине июля
Источник:kp.ru
Рязанский ЗАГС опубликовал подборку свадебных фотографий молодоженов.

Рязанский ЗАГС опубликовал подборку свадебных фотографий молодоженов.

Очередную красивую подборку фотографий молодоженов разместил Рязанский ЗАГС. Около ста новых фото размещено на официальной страничке ведомства в соцсети.

В подборку вошли фото со свадеб первой половины июля 2022 года, и почти все они прошли во Дворце Торжеств в Рязани. Абсолютное большинство пар выбрали для торжественного случая традиционные наряды, но были и те, кто выделился своим внешним видом из общей массы. Некоторые невесты надели на летнюю церемонию платья и сарафаны из натуральных тканей, в которых не так жарко. Женихи тоже решили одеться по погоде, и пришли в ЗАГС в шортах, в футболках.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.

Фото: Рязанский ЗАГС.