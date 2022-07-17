Рабочая неделя начнется для рязанцев с дождя

В понедельник, 18 июля, синоптики предвещают грозу и дождь. Прогноз погоды сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным синоптиков, в первый рабочий день ожидается переменная облачность. Прогнозируется кратковременный дождь, местами сильный. Днем в отдельных районах области возможна гроза. Ветер ожидается северо-западный и северный, со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.

Температуру воздуха синоптики прогнозируют ночью от +10 до +15°С, а днем ожидают от +18 до +23°С.